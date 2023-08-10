Ян Непомнящий вновь сыграл вничью с 19-летним Сарином

В Баку (Азербайджан) завершилась вторая партия матча 1/16 финала Кубка мира по шахматам, в котором российский гроссмейстер Ян Непомнящий встречается с 19-летним представителем Индии Нихалом Сарином (51-й номер рейтинга ФИДЕ ). Партия закончилась вничью, как и первая.

Кубок мира по шахматам 2023 года пройдёт с 30 июля по 24 августа. Трое сильнейших шахматистов (финалисты и победитель матча за 3-е место) квалифицируются на турнир претендентов 2024 года. Действующим обладателем Кубка мира является Ян-Кшиштоф Дуда из Польши. На турнире 2021 года он обыграл в финале россиянина Сергея Карякина (1,5:0,5).