Магнус Карлсен пожаловался на скуку на Кубке мира по шахматам

Шестнадцатый чемпион мира по шахматам, норвежец Магнус Карлсен заявил, что ему скучно выступать на проходящем в Баку Кубке мира. Об этом сообщается на сайте Международной шахматной федерации (FIDE).

Такое заявление Карлсен сделал после матча с 18-летним немцем Винсентом Каймером (34-й номер рейтинга FIDE). Карлсен проиграл первую партию, но одержал победу во второй. Исход матча определит тай-брейк.

«Прогресс в Кубке мира - это одно… но, честно говоря, с самого первого дня я задаюсь вопросом, что я здесь делаю, зачем я трачу время на классические шахматы, которые я нахожу стрессовыми и скучными», - заявил норвежский гроссмейстер.

Он подчеркнул, что это «не лучшее состояние души» в момент, когда нужно стараться хорошо играть.

«Но это были мои мысли. Если я проиграю, это будет очередное унижение на Кубке мира», - заключил Карлсен.