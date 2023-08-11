Магнус Карлсен пожаловался на скуку на Кубке мира по шахматам
Шестнадцатый чемпион мира по шахматам, норвежец Магнус Карлсен заявил, что ему скучно выступать на проходящем в Баку Кубке мира. Об этом сообщается на сайте Международной шахматной федерации (FIDE).
Такое заявление Карлсен сделал после матча с 18-летним немцем Винсентом Каймером (34-й номер рейтинга FIDE). Карлсен проиграл первую партию, но одержал победу во второй. Исход матча определит тай-брейк.
«Прогресс в Кубке мира - это одно… но, честно говоря, с самого первого дня я задаюсь вопросом, что я здесь делаю, зачем я трачу время на классические шахматы, которые я нахожу стрессовыми и скучными», - заявил норвежский гроссмейстер.
Он подчеркнул, что это «не лучшее состояние души» в момент, когда нужно стараться хорошо играть.
«Но это были мои мысли. Если я проиграю, это будет очередное унижение на Кубке мира», - заключил Карлсен.
Карлсен с 2013 года удерживал титул чемпиона мира, но в 2023-м отказался от защиты титула в матче с россиянином Яном Непомнящим. Чемпионом мира в итоге стал китаец Дин Лижэню, которому россиянин проиграл на тай-брейке.