Непомнящий вышел в 1/8 финала Кубка мира FIDE

Российский гроссмейстер Ян Непомнящий победил Нихала Сарина из Индии на тай брейке четвертого раунда Кубка мира FIDE, который проходит в Баку.

© Матч ТВ

Непомнящий выиграл обе партии в рапид (25 минут + 10 секунд на ход). Россиянин вышел в 1/8 финала, где его соперником станет еще один представитель Индии Сантош Гуджрати Видит.

Россиянин Петр Свидлер не смог выйти в 1/8 финала, уступив азербайджанцу Ниджату Абасову (0,5–1,5).

Андрей Есипенко в двух быстрых партиях на тай брейке уступил индийскому шахматисту Доммараджу Гукешеу.