$97.28-0.12107.16+0.27

Непомнящий обыграл Сарина на тай‑брейке и вышел в 1/8 финала Кубка мира FIDE

Российский гроссмейстер Ян Непомнящий победил Нихала Сарина из Индии на тай брейке четвертого раунда Кубка мира FIDE, который проходит в Баку.

Непомнящий вышел в 1/8 финала Кубка мира FIDE
© Матч ТВ

Непомнящий выиграл обе партии в рапид (25 минут + 10 секунд на ход). Россиянин вышел в 1/8 финала, где его соперником станет еще один представитель Индии Сантош Гуджрати Видит.

Россиянин Петр Свидлер не смог выйти в 1/8 финала, уступив азербайджанцу Ниджату Абасову (0,5–1,5).

Андрей Есипенко в двух быстрых партиях на тай брейке уступил индийскому шахматисту Доммараджу Гукешеу.

Кубок мира завершится 22 августа, российские шахматисты выступают на турнире в нейтральном статусе.