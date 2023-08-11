Карлсен не без труда вышел в 1/8 финала Кубка мира по шахматам
Магнус Карлсен, гроссмейстер и лидер мирового рейтинга, вышел в 1/8 финала Кубка мира ФИДЕ по шахматам, который проходит в Баку (Азербайджан). В матче 1/16 финала он обыграл 18-летнего немецкого гроссмейстера Винсента Каймера со счётом 3,5:2,5.
В следующем круге Карлсен сыграет против украинского гроссмейстера Василия Иванчука, который победил турка Вахапа Шанала со счётом 3,5:2,5.
Ранее в 1/8 финала турнира вышел россиянин Ян Непомнящий.
Кубок мира по шахматам 2023 года пройдёт с 30 июля по 24 августа. Трое сильнейших шахматистов, включая победителя и финалистов, квалифицируются на турнир претендентов 2024 года.