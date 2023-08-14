Непомнящий не смог выйти в четвертьфинал Кубка мира по шахматам

Российский гроссмейстер Ян Непомнящий уступил представителю Индии Видиту Гуджрати на тай-брейке пятого раунда Кубка мира по шахматам. Соревнования проходят в Баку.

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В первой партии, которая прошла в субботу, соперники не выявили победителя. Вторая партия, которая состоялась в воскресенье, также завершилась вничью. На тай-брейке с укороченным контролем времени россиянин дважды сыграл вничью и дважды проиграл. Соперником индийского спортсмена по четвертьфиналу стал азербайджанец Ниджат Абасов. Первая партия четвертьфинального матча будет сыграна 15 августа.

Непомнящему 33 года, он дважды играл в матчах за звание чемпиона мира. В 2021 году россиянин уступил норвежцу Магнусу Карлсену со счетом 3,5:7,5, в апреле 2023 года Непомнящий на тай-брейке проиграл китайцу Дин Лижэню. Непомнящий стал чемпионом Европы в 2010 году, в составе сборной России дважды выигрывал командный чемпионат мира (2013, 2019), является двукратным чемпионом России (2010, 2020).

Матчи каждого раунда Кубка мира состоят из двух партий с контролем времени Международной шахматной федерации (FIDE) - игроки имеют 90 минут на первые 40 ходов, затем 30 минут до конца партии с добавлением 30 секунд на каждый ход, начиная с первого. Если матч завершается вничью, для выявления победителя проводится тай-брейк с укороченным контролем времени. Три лучших шахматиста получат право сыграть в турнире претендентов и турнире претенденток, которые состоятся в 2024 году. Общий призовой фонд мужского турнира составляет более $1,8 млн, женского - более $676 тыс.