Российская шахматистка Горячкина вышла в полуфинал Кубка мира

Россиянка Александра Горячкина на тай-брейке обыграла представительницу Индии Харику Дронавалли и вышла в полуфинал Кубка мира по шахматам. Соревнования проходят в Баку.

После двух основных партий между соперницами была зафиксирована ничья. Ничейный результат также был зафиксирован после двух тай-брейков. На третьем тай-брейке Горячкина одержала победу. В полуфинале россиянка встретится с китаянкой Тань Чжунъи.

Ранее в понедельник представительница России Полина Шувалова на тай-брейке уступила Нургюл Салимовой из Болгарии и завершила выступления на турнире.

Матчи каждого раунда турнира состоят из двух партий с контролем времени Международной шахматной федерации (FIDE) - игроки имеют 90 минут на первые 40 ходов, затем 30 минут до конца партии с добавлением 30 секунд на каждый ход, начиная с первого. Если матч завершается вничью, для выявления победителя проводится тай-брейк с укороченным контролем времени. Три лучших шахматиста получат право сыграть в турнире претендентов и турнире претенденток, которые состоятся в 2024 году. Общий призовой фонд мужского турнира составляет более $1,8 млн, женского - более $676 тыс.