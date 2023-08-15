Гроссмейстер Шипов прокомментировал вылет Непомнящего с Кубка мира

«Слов у меня нет. Ян получил перевес по дебюту, а потом начал быстро и бездумно шлёпать по доске фигурами! И в момент сдачи он имел ещё большой запас времени… Но для чего? В общем, Непомнящий более чем заслужил это поражение. А Видит — молодец. Победил по праву и по делу», — написал Шипов в своём телеграм-канале.