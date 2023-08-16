Россиянка Горячкина вышла в финал Кубка мира по шахматам

ТАСС, 16 августа. Россиянка Александра Горячкина белыми фигурами сыграла вничью с китаянкой Тань Чжунъи во второй партии полуфинала Кубка мира по шахматам и вышла в финал турнира. Соревнования проходят в Баку.

В первой партии, которая прошла во вторник, россиянка одолела соперницу черными фигурами.

В финале Горячкина сыграет с победительницей противостояния между украинкой Анной Музычук и Нургюл Салимовой из Болгарии. Обе основные партии завершились вничью, вторая финалистка определится по результатам тай-брейка.