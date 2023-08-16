Россиянка Горячкина вышла в финал Кубка мира по шахматам
Российская шахматистка Александра Горячкина пробилась в финал Кубка мира FIDE, который проходит в Баку.
Во второй партии полуфинала россиянка белыми фигурами сыграла вничью с представительницей Китая Тань Чжунъи. В первой партии, которая прошла во вторник, она переиграла соперницу черными фигурами.
В финале Горячкина встретится с победительницей матча Анна Музычук (Украина) – Нургюл Салимова (Болгария).
Женский турнир на Кубке мира завершится 20 августа (в случае тай брейка — 21 августа), российские шахматисты выступают на соревнованиях в нейтральном статусе.