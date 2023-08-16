Россиянка Горячкина вышла в финал Кубка мира по шахматам

Российская шахматистка Александра Горячкина пробилась в финал Кубка мира FIDE, который проходит в Баку.

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Во второй партии полуфинала россиянка белыми фигурами сыграла вничью с представительницей Китая Тань Чжунъи. В первой партии, которая прошла во вторник, она переиграла соперницу черными фигурами.

В финале Горячкина встретится с победительницей матча Анна Музычук (Украина) – Нургюл Салимова (Болгария).