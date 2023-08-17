FIDE запретила трансгендерам участвовать в женских турнирах

Международная шахматная федерация (FIDE) запретила игрокам, сменившим пол с мужского на женский, принимать участие в турнирах среди женщин, сообщается на официальном сайте организации.

— В случае, если пол был изменен с мужского на женский, игрок не имеет права участвовать в официальных соревнованиях FIDE среди женщин до дальнейшего решения, которое должно быть принято в кратчайшие сроки, — говорится в заявлении.

Также отмечается, что «если игрок обладает одним из женских титулов, но его пол был изменен на мужской, то титулы должны быть аннулированы. Они могут быть восстановлены, если игрок

сменит пол обратно, или переведены в общее звание того же или более низкого уровня. Если игрок сменил пол с мужского на женский, все предыдущие звания остаются в силе».