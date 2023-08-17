FIDE запретила трансгендерам участвовать в женских турнирах

Международная шахматная федерация (FIDE) временно запретила участвовать в официальных женских турнирах людям, которые сменили пол с мужского на женский. Об этом сообщает пресс-служба организации на официальном сайте.

У трансгендерных женщин остается возможность принимать участие в открытых турнирах. Все их прошлые титулы остаются в силе. При этом, если изменить пол с женского на мужской, достижения с женских турниров будут аннулированы. Рейтинг при смене пола остается прежним.

Изменения вступят в силу со следующей недели — 21 августа. Они будут действовать до дальнейшего уведомления FIDE.