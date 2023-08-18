Вице-президент ФШР назвал фаворита финала Кубка мира по шахматам

"Тай-брейк у Музычук и Салимовой получился зубодробительным. Я думаю, что Горячкиной с Салимовой удобнее играть, чем с Музычук. По игре она безусловный фаворит, мне кажется по стилю Салимова хорошо подходит Горячкиной. Александра демонстрирует очень солидную игру, надеюсь, она сможет победить, но Кубок мира всегда может преподнести сюрпризы", - сказал Смагин.