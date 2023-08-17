Российский гроссмейстер будет представлять Испанию

Об этом сообщается в его профиле на сайте Международной шахматной федерации (ФИДЕ). Сейчас 26-летний спортсмен занимает 154-е место в мире по рейтингу ФИДЕ (2616 балла).

Чигаев является победителем Всемирной шахматной олимпиады среди юношей до 16 лет в составе команды России в 2012 году, бронзовым призёром Первенства Мира среди юношей до 16 лет в Мариборе (2012 год), бронзовым призёром Первенства Европы среди юношей до 18 лет в Будве (2013 год), а также неоднократным победитель и призёром множества этапов Кубка России и серии Рапид Гран-При России по шахматам среди мужчин.