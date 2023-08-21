Россиянка Александра Горячкина выиграла Кубок мира по шахматам
Российская шахматистка Александра Горячкина стала победительницей Кубка мира — 2023. Соревнования в этом году прошли в Баку (Азербайджан).
В финале Александра Горячкина встречалась с представительницей Болгарии Нургюл Салимовой. Вторая решающая партия тай-брейка завершилась победой россиянки.
Горячкина выиграла финальный матч с общим счётом 2,5:1,5.
Общий призовой фонд турнира составил рекордные $ 2,5 млн: победителю полагается $ 110 тыс, вице-чемпиону — $ 80 тыс. Помимо денег участники женских и мужских соревнований разыграли по три путёвки на следующий Турнир претендентов.
Женский розыгрыш Кубка мира проходил второй раз. В 2021 году победительницей стала россиянка Александра Костенюк, ныне выступающая за Швейцарию. Тогда она переиграла в финале Горячкину.