Александра Горячкина выиграла Кубок мира по шахматам

Российская шахматистка Александра Горячкина стала победительницей Кубка мира — 2023. Соревнования в этом году прошли в Баку (Азербайджан).

В финале Александра Горячкина встречалась с представительницей Болгарии Нургюл Салимовой. Вторая решающая партия тай-брейка завершилась победой россиянки.

Горячкина выиграла финальный матч с общим счётом 2,5:1,5.

Общий призовой фонд турнира составил рекордные $ 2,5 млн: победителю полагается $ 110 тыс, вице-чемпиону — $ 80 тыс. Помимо денег участники женских и мужских соревнований разыграли по три путёвки на следующий Турнир претендентов.