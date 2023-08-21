Исполнительный директор ФШР прокомментировал победу Горячкиной

— Саша по праву является сильнейшей шахматисткой не только России, но и мира. Она это неоднократно доказывала своей игрой, своими победами. В 2020 году перед самой пандемией Александра только на тай брейке уступила в титульном матче Цзюй Вэньцзюнь. Два года назад она вышла в финал, где, к сожалению, уступила нашей соотечественнице Александре Костенюк. Но бог любит троицу. С третьего раза Горячкиной удалось взять Кубок мира. Дай бог, чтобы она отобралась из турнира претенденток и вышла на титульный матч, чтобы к званию обладательницы Кубка мира прибавить звание чемпионки мира, — сказал Ткачев «Матч ТВ».