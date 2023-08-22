Горячкина отметила влияние везения на успешный результат на Кубке мира по шахматам

«Осуществилась моя вторая мечта — выиграть Кубок мира. Потому что в Кубке мира, как мне кажется, сила игры не так важна. Здесь ещё должно везти, должно всё сложиться. А везение от тебя никогда не зависит. В этот раз мне повезло», — сказала Горячкина в интервью ТАСС.