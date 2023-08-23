Горячкина назвала самый трудный матч на Кубке мира

«Самым тяжёлым был, вероятно, финал. Харика Дронавалли является сильной соперницей, и она была мотивирована на выход в претендентский турнир. Поскольку я уже туда вышла, то для неё лучше было бы не встречаться со мной в четвертьфинале.



Что касается в финала, то к нему я подошла не в лучшем состоянии. Были проблемы со здоровьем, и это немного выбило меня из колеи, так что партии были нестабильными. Но где-то везло. Я рада, что удалось завершить турнир с хорошим результатом», — цитирует Горячкину «Спорт-экспресс».