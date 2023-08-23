Горячкина: сложнейший матч на Кубке мира был в финале
Российская шахматистка Александра Горячкина назвала самый трудный матч на Кубке мира по шахматам. Соревнования прошли в Баку (Азербайджан).
«Самым тяжёлым был, вероятно, финал. Харика Дронавалли является сильной соперницей, и она была мотивирована на выход в претендентский турнир. Поскольку я уже туда вышла, то для неё лучше было бы не встречаться со мной в четвертьфинале.
Что касается в финала, то к нему я подошла не в лучшем состоянии. Были проблемы со здоровьем, и это немного выбило меня из колеи, так что партии были нестабильными. Но где-то везло. Я рада, что удалось завершить турнир с хорошим результатом», — цитирует Горячкину «Спорт-экспресс».
Российская шахматистка Александра Горячкина победила на тай-брейке представительницу Болгарии Нургюл Салимову и выиграла Кубок мира шахматам — 2023. Общий счёт противостояния — 2,5:1,5 в пользу Горячкиной.