Магнус Карлсен впервые в карьере стал обладателем Кубка мира по шахматам

16-й чемпион мира норвежский гроссмейстер Магнус Карлсен стал обладателем Кубка мира по шахматам — 2023. В финальном матче турнира норвежец на тай-брейке обыграл представителя Индии Рамешбабу Прагнанандху со счётом 1,5: 0,5.

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Напомним, обе партии в классические шахматы в финальном матче завершились вничью. Карлсен стал обладателем этой награды впервые в карьере.