Магнус Карлсен отравился во время финала Кубка мира по шахматам

Норвежец Магнус Карлсен получил пищевое отравление во время финального матча Кубка мира по шахматам. Об этом в субботу, 26 августа, рассказал президент Международной шахматной федерации (FIDE) Аркадий Дворкович.

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— Магнус рассказал, что отравился едой, которую заказал в отель. Действительно, плохо себя чувствовал во время финального матча, это было видно. Но он справился и одержал красивую победу, — рассказал о ситуации Дворкович.

При этом президент FIDE отметил, что несмотря на недуг Карлсен невероятно счастлив что выиграл Кубок мира. На церемонии награждения он много улыбался, охотно раздавал автографы, фотографировался с детьми, передает ТАСС.

Карлсен является лидером рейтинга FIDE, в 2013 году он стал чемпионом мира по классическим шахматам и защищал этот титул четыре раза.

Китайский гроссмейстер Дин Лижэнь 30 апреля обыграл россиянина Яна Непомнящего и стал чемпионом мира по шахматам. Он выиграл тай-брейк со счетом 2,5:1,5.