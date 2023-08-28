Шахматисты Карлсен и Ниманн урегулировали судебный спор

"Мы рады сообщить, что достигли соглашения с Хансом Ниманном оставить наши разногласия позади и двигаться вперед вместе без дальнейших судебных разбирательств. В настоящее время Ханс был полностью восстановлен на Chess.com, и мы с нетерпением ждем его участия в наших мероприятиях. Мы также хотели бы подтвердить, что мы придерживаемся выводов, содержащихся в нашем публичном отчете за октябрь 2022 года относительно Ханса, включая то, что мы не нашли убедительных доказательств того, что он жульничал в каких-либо личных играх. Мы все любим шахматы и ценим всех страстных болельщиков и членов сообщества, которые позволяют нам делать то, что мы делаем", - говорится в заявлении.