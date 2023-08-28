Команда WR Chess с российским гроссмейстером Яном Непомнящим выиграла первый командный чемпионат мира по рапиду.
Турнир с участием 36 команд проходил с 26 по 28 августа в немецком Дюссельдорфе. Призовой фонд составил 250 тысяч евро.
Командный чемпионат мира по рапиду
Дюссельдорф, Германия
После 12 туров из 12
1. WR Chess – 22 очка
2. Freedom – 20
3. Team MGD1 – 18
4. Armenia – 17
5. Germany and Friends – 15
6. ASV AlphaEchecs Linz – 14
Контроль времени в партиях составлял 15 минут с добавлением 10 секунд начиная с первого хода. За победу в матче команда получала 2 очка, за ничью – 1.
Составы команд из топ-3
WR Chess: Ян Непомнящий (Россия), Уэсли Со (США), Нодирбек Абдусатторов (Узбекистан), Ян-Кшиштоф Дуда (Польша), Рамешбабу Прагнанандха (Индия), Винсент Каймер (Германия), Хоу Ифань (Германия), Александра Костенюк (Швейцария), Вадим Розенштейн (Германия).
Freedom: Вишванатан Ананд (Индия), Даниил Дубов (Россия), Сантош Видит (Индия), Рихард Раппорт (Румыния), Евгений Наер (Россия), Эмиль Сутовский (Израиль), Полина Шувалова (Россия), Йована Раппорт (Румыния), Александр Шапиро (Израиль).
Team MGD1: Пентала Харикришна, Нихал Сарин, Раунак Садвани, Адитья Миттал, Сринат Нараянан, Харика Дронавалли, Питер Ананд (все – Индия), Гюнай Вугар кызы Мамедзаде (Азербайджан).
Armenia: Габриэл Саркисян, Айк Мартиросян, Шант Сарогсян, Самвел Тер-Саакян, Мамикон Гарибян, Элина Даниэлян, Альберто Атоян (все – Армения).
Команда Яна Непомнящего выиграла чемпионат мира по рапиду
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