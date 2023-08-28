Команда Яна Непомнящего выиграла чемпионат мира по рапиду

Команда WR Chess с российским гроссмейстером Яном Непомнящим выиграла первый командный чемпионат мира по рапиду.

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Турнир с участием 36 команд проходил с 26 по 28 августа в немецком Дюссельдорфе. Призовой фонд составил 250 тысяч евро.

Командный чемпионат мира по рапиду

Дюссельдорф, Германия

После 12 туров из 12

1. WR Chess – 22 очка

2. Freedom – 20

3. Team MGD1 – 18

4. Armenia – 17

5. Germany and Friends – 15

6. ASV AlphaEchecs Linz – 14

Контроль времени в партиях составлял 15 минут с добавлением 10 секунд начиная с первого хода. За победу в матче команда получала 2 очка, за ничью – 1.

Составы команд из топ-3

WR Chess: Ян Непомнящий (Россия), Уэсли Со (США), Нодирбек Абдусатторов (Узбекистан), Ян-Кшиштоф Дуда (Польша), Рамешбабу Прагнанандха (Индия), Винсент Каймер (Германия), Хоу Ифань (Германия), Александра Костенюк (Швейцария), Вадим Розенштейн (Германия).

Team MGD1: Пентала Харикришна, Нихал Сарин, Раунак Садвани, Адитья Миттал, Сринат Нараянан, Харика Дронавалли, Питер Ананд (все – Индия), Гюнай Вугар кызы Мамедзаде (Азербайджан).