Команда Яна Непомнящего выиграла чемпионат мира по быстрым шахматам

В Германии завершился командный чемпионат мира по быстрым шахматам. Победу одержала команда WR Chess, за которую выступал российский гроссмейстер Ян Непомнящий .

Непомнящий сыграл девять партий, одержал шесть побед, дважды сыграл вничью и один раз проиграл. Партнёрами Яна по команде были Уэсли Со (США), Нодирбек Абдусатторов (Узбекистан), Ян-Кшиштоф Дуда (Польша), Рамешбабу Прагнанандха (Индия), Винсент Каймер (Германия), Хоу Ифань (Китай), Александра Костенюк (Швейцария) и Вадим Розенштейн (Германия).