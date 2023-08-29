Шипов отреагировал на смену гражданства шахматистом Витюговым

"Это было ожидаемо, но я думал, что он перейдет под флаг Испании, потому что он там жил. Видимо, британские товарищи оказались более проворными и предложили ему хорошие условия. Конечно, это потеря для наших шахмат, Витюгов и чемпионом страны был, и за сборную достаточно успешно играл. С другой стороны, у нас пока есть Ян Непомнящий и все остальные, поэтому другие позиции в нашей сборной вполне спокойно можно было бы варьировать, если бы она где-то играла", - сказал Шипов.