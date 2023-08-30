Непомнящий не попал в мейн-ивент Speed Chess Championship

Российский гроссмейстер Ян Непомнящий не выступит на Speed Chess Championship, сообщает пресс-служба соревнований на странице в соцсетях. Шахматист не попал в список участников турнира.

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Непомнящий отреагировал на эту новость, написав в своих социальных сетях:

«Я просто недостаточно хорош».