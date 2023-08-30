$95.71+0.24103.48+0.23

Горячкина о нейтральном статусе: «На меня это никак не давит. Флаг и гимн важны для спортсмена, но меня и Кубок мира устраивает»

Шахматистка Александра Горякина заявила, что на нее не давит нейтральный статус.

Шахматистка Горячкина высказалась о выступлении в нейтральном статусе
© Sports.ru

В августе россиянка стала победителем женского Кубка мира по шахматам в Баку. Россияне выступали на турнире без флага страны.

«На меня это никак не давит. Все знают, какую страну представляю, откуда приехала и куда вернусь. Флаг и гимн важны для спортсмена, но меня и кубок устраивает», – приводит слова Горячкиной ТАСС.

В финале Кубка мира Горячкина обыграла Нургюл Салимову из Болгарии.

«Все длилось больше трех недель. Получился сложный турнир. Главное, что все закончилось, я дотерпела и выиграла. В шахматах мы постоянно играем в нокаутах, такой формат турниров – редкость, а значит, каждый день может быть последним. Это тяжело, сильно давит.

К каждому матчу старалась подойти с чистой головой, но мы играли две классических партии, а в случае равенства – тай-брейк. Если выиграл классику, тай-брейк не играешь и отдыхаешь, поэтому мы пытались экономить силы и восстанавливаться в выходные», – цитирует Горячкину «Чемпионат».

Главное о спорте
Больше новостей
Sports.ru: главные новости