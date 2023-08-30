Шахматистка Горячкина высказалась о выступлении в нейтральном статусе

«Все длилось больше трех недель. Получился сложный турнир. Главное, что все закончилось, я дотерпела и выиграла. В шахматах мы постоянно играем в нокаутах, такой формат турниров – редкость, а значит, каждый день может быть последним. Это тяжело, сильно давит.



К каждому матчу старалась подойти с чистой головой, но мы играли две классических партии, а в случае равенства – тай-брейк. Если выиграл классику, тай-брейк не играешь и отдыхаешь, поэтому мы пытались экономить силы и восстанавливаться в выходные», – цитирует Горячкину «Чемпионат».