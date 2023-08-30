Стало известно о запрете российскому шахматисту менять гражданство

Шахматист Карякин: в контракте Есипенко с ФШР есть запрет на смену гражданства
Президент Федерации шахмат Московской области Сергей Карякин заявил, что гроссмейстер Андрей Есипенко по контракту с Федерацией шахмат России (ФШР) не имеет права менять спортивное гражданство. Слова Карякина передает РИА Новости.
«Насколько я понимаю, ФШР сейчас поддерживает Андрея Есипенко. Можно сказать, что это единственный шахматист, который не поменяет гражданство в ближайшее время. По моей информации, в его контракте с ФШР даже прописано, что Есипенко не имеет права его сменить. Что касается остальных ребят, не удивлюсь, если другие тоже сменят гражданство. Скорее удивлюсь, если этого не случится», — заявил Карякин.
Спортивное гражданство ранее сменили входящие в топ-100 россияне Никита Витюгов (25-е место в рейтинге Международной шахматной федерации (FIDE)), Санан Сюгиров (31) Владимир Федосеев (61), Кирилл Алексеенко (62) и Александр Предке (92).
В феврале стало известно, что FIDE разрешит российским игрокам менять спортивное гражданство по ускоренной программе.
Ранее россиянка стала победительницей Кубка мира по шахматам.