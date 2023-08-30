Стало известно о запрете российскому шахматисту менять гражданство

«Насколько я понимаю, ФШР сейчас поддерживает Андрея Есипенко. Можно сказать, что это единственный шахматист, который не поменяет гражданство в ближайшее время. По моей информации, в его контракте с ФШР даже прописано, что Есипенко не имеет права его сменить. Что касается остальных ребят, не удивлюсь, если другие тоже сменят гражданство. Скорее удивлюсь, если этого не случится», — заявил Карякин.