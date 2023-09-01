Ян Непомнящий опустился в рейтинге ФИДЕ

Российский гроссмейстер Ян Непомнящий опустился на шестое место в рейтинге Международной шахматной федерации (ФИДЕ), актуальная версия которого опубликована на официальном сайте организации. На счету шахматиста 2771 балл.

Лидером рейтинга по-прежнему является норвежец Магнус Карлсен, который стал победителем Кубка мира по шахматам (2839). Второе место занимает американец Фабиано Каруана (2786), на третьей строчку рейтинга располагается его соотечественник Хикару Накамура (2780).