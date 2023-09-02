Российская шахматистка рассказала об общении с украинцами без камер

«Ухудшились отношения с украинками? Это все очень преувеличено. Мы также здороваемся, но не в присутствии телекамер, чтобы у них не было никаких проблем. Я выступаю за спорт вне политики.



Меня настраивали не вестись на мелкие провокации и просто играть в шахматы. И никаких предпосылок для того, что что-то может пойти не так, не было. А в шахматном плане мне, наверное, было бы чуть проще играть с Анной», — сказала Горячкина.