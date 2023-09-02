Российская шахматистка рассказала об общении с украинцами без камер

Шахматистка Горячкина заявила, что здоровается с украинками без камер
Российская шахматистка Александра Горячкина призналась, что ее отношения с украинскими спортсменами не ухудшились после начала СВО. Об этом она заявила РИА Новости.
«Ухудшились отношения с украинками? Это все очень преувеличено. Мы также здороваемся, но не в присутствии телекамер, чтобы у них не было никаких проблем. Я выступаю за спорт вне политики.
Меня настраивали не вестись на мелкие провокации и просто играть в шахматы. И никаких предпосылок для того, что что-то может пойти не так, не было. А в шахматном плане мне, наверное, было бы чуть проще играть с Анной», — сказала Горячкина.
В 2022 году Международная шахматная федерация (FIDE) приняла решение лишить российских и белорусских шахматистов права выступать на турнирах под флагом и гимном своих стран. Шахматисты смогут принимать участие в соревнованиях под флагами Федерации шахмат России (ФШР)/Белорусской шахматной федерации (БШФ) или FIDE.
Совет FIDE ранее разрешил ФШР перейти из Европейского шахматного союза в Азиатскую шахматную федерацию.