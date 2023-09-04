Горячкина и Лагно примут участие в Суперфинале ЧР по шахматам среди мужчин

Александра Горячкина и Екатерина Лагно выступят в Суперфинале чемпионата России по шахматам среди мужчин, сообщает пресс служба Федерации шахмат России (ФШР).
Суперфиналы 76 го чемпионата России по шахматам среди мужчин и 73 го чемпионата России по шахматам среди женщин пройдут в государственном музее заповеднике «Царское Село» (Пушкин, Санкт Петербург) с 30 сентября по 13 октября.
— Впервые в истории наших шахмат сразу две спортсменки — Александра Горячкина и Екатерина Лагно — сыграют в открытом Суперфинале чемпионата России. Таким образом, наши выдающиеся шахматистки начинают подготовку к турниру претенденток FIDE, который пройдет в Торонто в апреле следующего года. Уверен, что участие в этом сильном соревновании принесет нашим девушкам большую пользу, а они, в свою очередь, своей игрой привлекут к Суперфиналу дополнительное внимание, — сказал глава ФШР Андрей Филатов.
Лагно и Горячкина отобрались на турнир претенденток по итогам выступления на Гран при FIDE в текущем сезоне.