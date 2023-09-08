В ФШР высказались о сменивших гражданство шахматистах

Лишь пять гроссмейстеров из сменивших спортивное гражданство имели вес для российских шахмат, трагедии из их отъезда делать не нужно. Такое мнение ТАСС высказал исполнительный директор Федерации шахмат России (ФШР) Александр Ткачев .

После перехода ФШР в Азиатскую шахматную федерацию Международная шахматная федерация (FIDE) разрешила россиянам переходить в европейские сборные без ограничений. Согласно резолюции FIDE, любой игрок, ранее представлявший ФШР и подавший заявку на членство в любую другую федерацию Европейского шахматного союза с 1 марта до 31 августа 2023 года, освобождается от выплаты трансферных и компенсационных сборов.

"Пока работало это "окно", предоставленное FIDE, правом бесплатного перехода в другую федерацию воспользовались 65 человек, из них 15 гроссмейстеров. При этом только пять из них, скажем так, имели какой-то вес. Это [Александра] Костенюк, [Никита] Витюгов, [Кирилл] Алексеенко, [Владимир] Федосеев и [Алексей] Сарана. Остальные, при всем уважении, кто-то "сбитый летчик", кто-то совсем неизвестен, - сказал Ткачев. - Напомню, что в российском рейтинг-листе официально зарегистрировано 410 тысяч шахматистов, поэтому никакой трагедии нет".