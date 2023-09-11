Карякин рассказал, почему решил передать грузовики мобилизованным в Волгограде

— Это мобилизованные москвичи, мы с ними общаемся довольно долго, больше года. К сожалению, в ходе недавних боев некоторые машины у них были потеряны, некоторые уничтожены, некоторые ушли на ремонт.



Обратился в правительство Москвы, информацию передали Сергею Собянину, была очень оперативная реакция, шесть практически новых машин «Урал» в отличном состоянии были переданы. Спасибо всем, кто принимал в этом участие.



Почему акция в Волгограде? Ребята ехали из города Миасс Челябинской области, у них дорога на фронт идет через Волгоград, мне было удобно туда приехать. Во вторых, достаточно символично, там находится исторический мемориал «Родина мать», решили провести около него церемонию. Мне кажется, бойцы очень довольны, — сказал Карякин в эфире «Матч ТВ».