Сергей Карякин рассказал, почему решил передать грузовики мобилизованным в Волгограде
Российский гроссмейстер Сергей Карякин в эфире программы «Есть тема!» на «Матч ТВ» рассказал о проведении акции в поддержку мобилизованных в Волгограде.
Ранее Карякин вручил ключи от шести грузовых автомобилей «Урал» бойцам, направляющимся в зону проведения СВО.
— Это мобилизованные москвичи, мы с ними общаемся довольно долго, больше года. К сожалению, в ходе недавних боев некоторые машины у них были потеряны, некоторые уничтожены, некоторые ушли на ремонт.
Обратился в правительство Москвы, информацию передали Сергею Собянину, была очень оперативная реакция, шесть практически новых машин «Урал» в отличном состоянии были переданы. Спасибо всем, кто принимал в этом участие.
Почему акция в Волгограде? Ребята ехали из города Миасс Челябинской области, у них дорога на фронт идет через Волгоград, мне было удобно туда приехать. Во вторых, достаточно символично, там находится исторический мемориал «Родина мать», решили провести около него церемонию. Мне кажется, бойцы очень довольны, — сказал Карякин в эфире «Матч ТВ».
Карякин является чемпионом мира по быстрым шахматам (2012) и двукратным чемпионом командного чемпионата мира в составе сборной России (2013, 2019). В марте 2022 года был дисквалифицирован FIDE на полгода за поддержку СВО. После этого шахматист заявил, что будет выступать на международных соревнованиях только под флагом РФ.