Гроссмейстер Крамник заподозрил американца Ниманна в жульничестве

«Я зашел на Chess.com и удивился, что Ханс предложил мне сыграть. Я хотел попробовать, потому что понимаю, что он прошел через трудный период. Может, он хочет начать новую жизнь.



Мы начали играть, и в течение партии было несколько моментов, из-за которых я почувствовал себя некомфортно. В том смысле, что его игра была очень необычна в некоторых ходах и особенно в том, что касается контроля времени.



Обычно, когда принять решение сложно, вы тратите на обдумывание больше времени, а когда ход очевиден, вы делаете его быстро. У Ханса в этой игре все было наоборот. Под конец партии я чувствовал, что не совсем уверен, если вы понимаете, о чем я. Происходили какие-то странные вещи.



Я решил прекратить эту партию и дать ему понять, что больше не хочу играть. Так что я просто сыграл f6-g5, но мой соперник сдался без очевидных на то причин», – сказал 14-й чемпион мира.