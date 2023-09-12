Женская сборная Грузии по шахматам выиграла командный чемпионат мира
На командном чемпионате мира по шахматам среди женщин, прошедшем в Польше с 5 по 12 сентября, определился чемпион. Им стала команда Грузии. В финале грузинские шахматистки обыграли команду Казахстана. В матче за бронзовые медали команда Франции оказалась сильнее сборной США.
Помимо командных, были вручены индивидуальные медали.
1-я доска
1. Элис Ли (США)
2. Дейманте Даулите-Корнетт (Франция)
3. Бибисара Асаубаева (Казахстан)
2-я доска
1. Мери Арабидзе (Грузия)
2. Ян Шэнь (Китай)
3. Анастасия Савина (Франция)
3-я доска
1. Нино Бациашвили (Грузия)
2. Татев Абрамян (США)
3. Софи Милье (Франция)
4-я доска
1. Го Ци (Китай)
2. Лела Джавахишвили (Грузия)
3. Алуа Нурманова (Казахстан)
В турнире, проходившем в городе Быдгощ, принимали участие 12 команд: Грузия, США, Китай, Индия, Украина, Польша, Германия, ФИДЕ Америка, Франция, Казахстан, Болгария, Египет.