Женская сборная Грузии по шахматам выиграла командный чемпионат мира

На командном чемпионате мира по шахматам среди женщин, прошедшем в Польше с 5 по 12 сентября, определился чемпион. Им стала команда Грузии. В финале грузинские шахматистки обыграли команду Казахстана. В матче за бронзовые медали команда Франции оказалась сильнее сборной США.