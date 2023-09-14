Непомнящий вышел в четвертьфинал Speed Chess Championship и сыграет с Карлсеном

Российский гроссмейстер Ян Непомнящий вышел в четвертьфинал крупного онлайн-турнира по скоростным шахматам Speed Chess Championship. В стартовом матче Непомнящий оказался сильнее представителя Индии Арджуна Эригайси со счётом 15,5:14,5.

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Напомним, Непомнящий в последний момент заменил на Speed Chess Championship — 2023 17-го чемпиона мира по шахматам китайского гроссмейстера Дин Лижэня, который снялся с соревнований.

За выход в полуфинал онлайн-турнира по скоростным шахматам Непомнящий сыграет с норвежским гроссмейстером Магнусом Карлсеном, который удерживал титул чемпиона мира с 2013 по 2023 год.