Россиянин стал чемпионом Азии по шахматам среди юниоров

Российский шахматист Алексей Гребнев стал чемпионом Азии среди юниоров. Об этом сообщает Федерация шахмат России (ФШР).

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Турнир проходил в Джамшедпуре (Индия), всего в нём приняли участие 58 спортсменов.

Гребнев стал победителем соревнований, в девяти турах набрав семь очков и обойдя по дополнительным показателям ставшего вторым представителя Индии С. Асвата. Третье место занял соотечественник Асвата Кришна Рохит, набравший по ходу турнира 6,5 очков.