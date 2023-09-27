Ян Непомнящий уступил Магнусу Карлсену в четвертьфинале Al Cup

Матч между россиянином и норвежцем закончился со счётом 2,5:1,5 в пользу Карлсена. Во второй партии поединка Магнус Карлсен просмотрел мат в три хода, а в заключительной партии Непомнящий не смог реализовать эндшпиль «ферзь против ладьи». В полуфинале турнира Карлсен встретится с французом Максимом Вашье-Лагравом. Непомнящий отправляется в сетку для проигравших, где его соперником станет соотечественник Вашье-Лаграва Алиреза Фируджа.