Ян Непомнящий рассказал, почему его не устраивает работа Федерации шахмат России.

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– Федерация шахмат России – это казенная такая организация. Она вроде даже не считается государственной. Просто организация, она каким-то образом систематизирует работу, проводит календарные турниры. Она делает технический минимум.

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– Она занимается популяризацией шахмат в России?

– Думаю, нет. Я читал, что где-то есть ресторан, в котором 50 лет подают одно и то же жаркое – горшочек все время варится, у них поэтому звезда Мишлен. Тут – то же самое. Они поддерживают огонь, чтобы жаркое варилось, но не скажу, что они делают что-то сверх этого.

Филатову, может, и хорошо. Он как глава федерации в какой-то момент – для меня это было неочевидное решение, попросту дико – он являлся или является старшим тренером мужской сборной России. С одной стороны, прикольно – он с командой. С другой, он, будучи шахматистом невысокой квалификации, участвовал в определении состава команды. Сейчас этого, наверное, уже нет – ему перестало быть интересно, но ему интересно как тренеру сборной получать какие-нибудь госнаграды за успехи.

В марте-апреле у меня был короткий диалог с Глуховским (бывшим исполнительным директором ФШР). Я говорю: может, федерация поможет со сборами или оплатой тренера. Ответил: нет. Я своими силами справился, подготовился. Возвращаюсь (с турнира), девушка пресс-атташе просит интервью для сайта, я отвечаю: давай. Она говорит: только важно сказать, как тебе федерация помогла в подготовке.

Наверное, это происходит повсеместно, не только в шахматах. Но я разозлился. Вы мне отказали прямым текстом, а потом упомяни вас, как только выиграл. Это был официальный сайт ФШР.

А что есть? Пресс-конференции, вечеринки неплохие проводят в Центральном доме шахматиста. Давно там не был, но думаю, утренники проходят по плану.

– Как так получилось, что лучший шахматист России не хочет выступать за сборную России?

– Мне очень нравится играть за сборную, командные турниры – мои любимые. Но федерация очень любит пристраиваться ко всем успехам и не очень любит много для этого делать. Это меня расстраивает. Я бы с удовольствием играл бы за сборную, если бы сборная никак не ассоциировалась бы с федерацией.

Это проблема высказывания: когда говоришь, что при нынешней федерации не хочешь играть за сборную, заголовок звучит как «Непомнящий отказался играть за Россию». Это совершенно не соответствует действительности.