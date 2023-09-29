Шахматистка Костенюк объяснила смену спортивного гражданства

Шахматистка Костенюк рассказала, почему сменила гражданство РФ
Шахматистка Александра Костенюк рассказала, почему приняла решение сменить спортивное гражданство.
На YouTube-канале Вити Кравченко она заявила, что решение было принято летом-осенью 2022 года.
«Я уже не могла больше физически быть частью этого», — сказала она.
Олимпийская чемпионка по конькобежному спорту, депутат Госдумы Светлана Журова заявила, что спортсмены, которые сменили сборную, не должны иметь возможность вернуть спортивное гражданство России, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».