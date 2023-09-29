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Ян Непомнящий объяснил, почему не хочет играть за сборную России

Российский гроссмейстер Ян Непомнящий, который дважды участвовал в матчах за мировую шахматную корону, объяснил, почему в текущей ситуации не хочет играть за сборную России.

Ян Непомнящий объяснил, почему не хочет играть за сборную России
© FIDE

«Есть проблема высказывания. Когда говоришь, что при нынешних отношениях с федерацией я не хочу играть за сборную России, заголовок звучит так: «Непомнящий отказался играть за Россию». А это совершенно не соответствует действительности.

Я ничего не имею против игры за сборную — я это очень люблю. Командные турниры — мои любимые. Когда ты играешь в команде — это совсем другое ощущение. Но наша федерация очень любит пристраиваться ко всем успехам, но очень мало для них делает. Это меня расстраивает. Я бы с удовольствием играл за сборную, если бы она никак не ассоциировалась с федерацией», — сказал Непомнящий в шоу Вити Кравченко на YouTube.

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