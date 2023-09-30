Карпов о шахматистке Костенюк: Россия помогала ей от начала и до конца

12-й чемпион мира Анатолий Карпов поделился мнением о шахматистке Александре Костюк, которая сменила российское спортивное гражданство на швейцарское и подвергла критике родину в интервью Вите Кравченко. Слова Карпова передает «Спорт-Экспресс».

«Когда она еще не была чемпионкой, разве Россия ей не помогала? Россия помогала ей от начала и до конца. Ей повезло, когда она стала чемпионкой мира, в финале она играла с уставшей шахматисткой. Но я даже не об этом говорю. Я говорю о финансовой стороне. Сейчас она стала чемпионкой мира, и, видимо, у нее поменялась позиция», — сказал Карпов.

Костенюк, говоря о причинах, побудивших ее сменить спортивное гражданство, заявила, что в России «использовали ее имя». Спортсменка подчеркнула, что не отказывается от того, что Россия — ее страна, но лишь «географически». При этом Костенюк признается, что не уверена в правильности своего решения, которое стало для нее не только «своего рода протестом», но и бегством. Она констатировала, что ее учили так, что бросать страну в сложные моменты не является верным.

Костенюк получила национальное швейцарское гражданство благодаря первому браку, ее мужем был швейцарец. Несмотря на это, она продолжала выступать за сборную России, но из-за санкций со стороны ФИДЕ в отношении российских шахматистов она была вынуждена участвовать в соревнованиях под флагом международной федерации.

В СМИ сообщалось, что выступать за Швейцарию Костенюк сможет только с 1 января 2024 года. Сама спортсменка ранее признавалась, что не хочет разрывать связи с Россией. По ее словам, Россия — это ее корни, которые она не может вычеркнуть из своей жизни.