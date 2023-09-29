Журова заявила, что когда ситуация изменится, шахматистка Костенюк вернется в Россию

«Мне показалось, риторика ее разговора была в том, что она понимает, что это временно. А потом, когда ситуация изменится, она хочет вернуться и жить в России. Она здесь была востребована и любима, ее везде приглашали, опекали. Не знаю, насколько в других странах финансируются шахматисты, какие у спортсменов ее уровня есть возможности заработать. Видимо, сейчас в России зарабатывать не получается, и она прикинула, что надо переходить туда», — приводит слова Журовой «Газета.Ru».