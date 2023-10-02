Россиянин Нестеров стал вице-чемпионом мира по шахматам среди юниоров

Россиянин набрал в 11 турах соревнований 8,5 очка, как и победитель турнира Марк-Андриа Маурицци (Франция). Француз обошёл российского спортсмена лишь по дополнительным показателям. Кроме дуэта лидеров, 8,5 очка набрали ещё два шахматиста Лука Будисавлевич (Сербия) и Мамикон Гарибян (Армения), занявшие третье и четвёртое места соответственно. Отметим тот факт, что в ходе турнира Нестеров обыграл одного из фаворитов чемпионата Ханса Ниманна (США).