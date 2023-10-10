Горячкина проиграла Наеру в мужском суперфинале чемпионата России по шахматам

Александра Горячкина черными фигурами уступила Евгению Наеру в девятом туре мужского суперфинала чемпионата России по шахматам. Турнир проходит в Ленинградской области.

После девяти туров лидирует Артемьев, набравший 7,5 очка. Далее расположились Наер, Понкратов (по 5,5), Матлаков (5), Томашевский, Есипенко, Горячкина (все - по 4,5), Мурзин (4), Розум, Тимофеев (по 3,5), Сычев и Лагно (по 3).

В девятом туре женского суперфинала Баира Кованова белыми фигурами обыграла Ольгу Матвееву, Валентина Гунина черными фигурами победила Марину Корневу. Вничью сыграли Мария Якимова и Наталья Погонина, Полина Шувалова и Лея Гарифуллина, Алина Бивол и Екатерина Гольцева, Анна Шухман и Ольга Баделько.

После девяти туров на счету Ковановой и Баделько по 7 очков. На третьем месте идет Шувалова (5,5). Далее расположились Гарифуллина, Корнева, Гунина (все - по 5), Шухман (4), Гольцева, Погонина, Якимова (все - по 3,5), Бивол (3), Матвеева (2).