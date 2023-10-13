Организаторы турнира Qatar Masters изменили правила после жалобы Карлсена

Накануне Карлсен, проиграв Алишеру Сулейменову, в интервью СМИ пожаловался на то, что на руке соперника были часы, а по игровому залу гуляли зрители со смартфонами. При этом партии транслировались в режиме реального времени, что создавало все необходимые условия для читерства. Карлсен рассказал, что, увидев во всей этой ситуации часы на руке соперника, утратил способность концентрироваться.