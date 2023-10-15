Гроссмейстер поделился ощущениями от выступлений без флага и гимна России

«Конечно, выступления в нейтральном статусе – это не то. Однозначно могу сказать, что для меня выступления без флага и гимна – совсем не те ощущения. Отчасти и поэтому так мало играю сейчас», — сказал Томашевский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Татьяной Постниковой.