В ФШР рассказали, как борются с переманиванием юных шахматистов за границу

"Федерация шахмат России уже в этом году начала работать в этом направлении. С перспективными шахматистами мы подписываем 10-летний контракт. Со своей стороны федерация помогает продвигаться, способствует привлечению спонсоров, тренеров. Делаем все, чтобы талантливый российский шахматист мог максимально реализовать свой талант. Если спортсмен примет решение сменить страну, то должен будет вернуть все затраты, которые понесли инвесторы в его становление и продвижение. Летом первый подобный контракт мы подписали с Андреем Есипенко", - рассказал Филатов.