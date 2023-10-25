Российский шахматист стал чемпионом мира среди мальчиков до 8 лет

Россиянин Роман Шогджиев стал чемпионом мира по шахматам среди мальчиков до 8 лет. Об этом ТАСС рассказали в пресс-службе Федерации шахмат России.

Он оформил титул за тур до финиша, набрав 10 очков из 10.

Первенство мира среди мальчиков и девочек до 8, 10 и 12 лет проходит в египетском Шарм-эш-Шейхе. В соревнованиях принимают участие 42 игрока из России. Многие из них продолжают бороться за медали. Заключительный, 11-й тур состоится 26 октября.