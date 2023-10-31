Карякин поднялся на девятое место в рейтинге FIDE

Ранее Карякин занимал 12-ю строчку, на его счету 2 750 очков. В марте 2022 года он был дисквалифицирован FIDE на полгода за поддержку специальной военной операции на Украине, в мае 2023 года FIDE вернула его в рейтинг. Карякин заявлял, что будет играть на международных соревнованиях только в случае возвращения российским спортсменам флага страны.