Украинец и россиянин пожали руки перед партией турнира Grand Swiss

Украинский шахматист Юрий Кузубов и россиянин Владислав Артемьев пожали руки перед началом и по окончании партии 7-го тура FIDE Grand Swiss 2023. Кузубов, родившийся в городе Сычёвка Смоленской области, одержал победу в партии, играя белыми фигурами.

Ранее Федерация шахмат Украины рекомендовала своим спортсменам воздержаться от рукопожатий и фотографирования с российскими и белорусскими шахматистами на международных турнирах.

Турнир FIDE Grand Swiss 2023 проходит на острове Мэн и продлится до 5 ноября. Общий призовой фонд соревнований составляет $ 600 тыс., из них $ 460 тыс. разыгрываются в открытом турнире и $ 140 тыс. — в женском. Обладатели первых двух мест в открытом и женском турнирах получат возможность сыграть на турнире претендентов и претенденток FIDE.