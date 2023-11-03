Есипенко вернулся в лидирующую группу турнира FIDE Grand Swiss 2023

Российский гроссмейстер Андрей Есипенко возглавил турнирную таблицу FIDE Grand Swiss 2023 после 8-го тура соревнований. В 7-м туре россиянин белыми фигурами обыграл немца Винсента Кеймера и с шестью набранными очками вышел на первое место.

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Вместе с Есипенко квартет лидеров составляют Богдан-Даньел Дьяк (Румыния), Фабиано Каруана (США) и Видит Сантош Гуджрати (Индия). Они также набрали по шесть очков, но россиянин опережает всех по дополнительным показателям.